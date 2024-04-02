Гущина (Кожевникова) Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.06.1898
Дата смерти13.10.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1898
Отец: Кожевников Феофилакт
Рождение ребёнка
18.02.1934
Сын: Гущин Николай
Отец ребёнка: Гущин Николай Иосифович
Рождение ребёнка
18.07.1937
Сын: Гущин Вадим
Отец ребёнка: Гущин Николай Иосифович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.10.1985
Похороны
Неизвестно
Кукушкин бугор, Семенов