Гущина (Кожевникова) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГущина (Кожевникова) Ольга

Гущина (Кожевникова) Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.06.1898

Дата смерти

13.10.1985

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1898

Отец: Кожевников Феофилакт

Мать: Кожевникова Мария Титовна

Рождение ребёнка
18.02.1934

Сын: Гущин Николай

Отец ребёнка: Гущин Николай Иосифович

Рождение ребёнка
18.07.1937

Сын: Гущин Вадим

Отец ребёнка: Гущин Николай Иосифович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гущин Николай Иосифович

Смерть
13.10.1985
Похороны
Неизвестно
Кукушкин бугор, Семенов
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close