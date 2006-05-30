Пешко Агафья Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смерти30.05.2006
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.11.1928
Дочь: Пешко Тамара Владимировна
Отец ребёнка: Бебко-Пешков Владимир Семенович
Харьков, Харківська область
Рождение ребёнка
01.10.1933
Дочь: Копертех Алевтина Владимировна
Отец ребёнка: Бебко-Пешков Владимир Семенович
Смерть
30.05.2006