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Пешко Агафья Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

30.05.2006

Пол

Женский

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бебко-Пешков Владимир Семенович

Рождение ребёнка
14.11.1928

Дочь: Пешко Тамара Владимировна

Отец ребёнка: Бебко-Пешков Владимир Семенович

Харьков, Харківська область
Рождение ребёнка
01.10.1933

Дочь: Копертех Алевтина Владимировна

Отец ребёнка: Бебко-Пешков Владимир Семенович

Смерть
30.05.2006

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