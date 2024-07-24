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Иванова Варвара Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.12.1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

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Дети

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Добавил:

да
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1903

Отец: Шацкий-Иванов Степан Гаврилович

Мать: Шацкая-Иванова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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