Терентьев Владимир Петрович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Терентьев Владимир Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тереньев Петр Кононович

Мать: Терентьева Мария Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Терентьева Нелли Михайловна

Рождение ребёнка
14.01.1966

Сын: Терентьев Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Терентьева Нелли Михайловна

Рождение ребёнка
04.07.1972

Сын: Терентьев Олег Владимирович

Мать ребёнка: Терентьева Нелли Михайловна

Смерть
Неизвестно

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