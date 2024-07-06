Терентьев Владимир Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тереньев Петр Кононович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.01.1966
Сын: Терентьев Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Терентьева Нелли Михайловна
Рождение ребёнка
04.07.1972
Сын: Терентьев Олег Владимирович
Мать ребёнка: Терентьева Нелли Михайловна
Смерть
Неизвестно