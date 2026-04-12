Кузнецов Анатолий Геннадьевич
мужской, родился 1944, Починок, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
ОтецКузнецов Геннадий Степанович1902 г.р.
МатьКузнецова (Николаевская) Зоя ВасильевнаНеизвестно г.р.
Супруги
Кузнецова (Маурина) Руфина ФедоровнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1944
Починок, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кузнецова (Маурина) Руфина Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно