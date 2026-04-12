Кузнецов Анатолий Геннадьевич 1944 — найти родственников по фамилии на Familio

Кузнецов Анатолий Геннадьевич

Автор
СК
Кузнецов С.

мужской, родился 1944, Починок, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область

Отец
Кузнецов Геннадий Степанович1902 г.р.
Мать
Кузнецова (Николаевская) Зоя ВасильевнаНеизвестно г.р.
Супруги
Кузнецова (Маурина) Руфина ФедоровнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1944

Отец: Кузнецов Геннадий Степанович

Мать: Кузнецова (Николаевская) Зоя Васильевна

Починок, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузнецова (Маурина) Руфина Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова (Маурина) Руфина Федоровна

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