Родченкова-Чернухина Агриппина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родченкова-Чернухина Агриппина Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1802

Дочь: Родченкова-Чернухина Матрена Кирилловна

Отец ребёнка: Родченков-Чернухин Кирилл Васильевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Родченкова-Чернухина Акилина Кирилловна

Отец ребёнка: Родченков-Чернухин Кирилл Васильевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Родченков-Чернухин Дмитрий Кириллович

Отец ребёнка: Родченков-Чернухин Кирилл Васильевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Родченков-Чернухин Петр Кириллович

Отец ребёнка: Родченков-Чернухин Кирилл Васильевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Родченков-Чернухин Федор Кириллович

Отец ребёнка: Родченков-Чернухин Кирилл Васильевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Родченкова-Чернухина Татьяна Кирилловна

Отец ребёнка: Родченков-Чернухин Кирилл Васильевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Родченков-Чернухин Кирилл Васильевич

Смерть
Неизвестно
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