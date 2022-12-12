Родченкова-Чернухина Агриппина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Родченкова-Чернухина Матрена Кирилловна
Отец ребёнка: Родченков-Чернухин Кирилл Васильевич
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Родченкова-Чернухина Акилина Кирилловна
Отец ребёнка: Родченков-Чернухин Кирилл Васильевич
Рождение ребёнка
1809
Сын: Родченков-Чернухин Дмитрий Кириллович
Отец ребёнка: Родченков-Чернухин Кирилл Васильевич
Рождение ребёнка
1811
Сын: Родченков-Чернухин Петр Кириллович
Отец ребёнка: Родченков-Чернухин Кирилл Васильевич
Рождение ребёнка
1818
Сын: Родченков-Чернухин Федор Кириллович
Отец ребёнка: Родченков-Чернухин Кирилл Васильевич
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Родченкова-Чернухина Татьяна Кирилловна
Отец ребёнка: Родченков-Чернухин Кирилл Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно