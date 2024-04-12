Бернякович Евдокия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБернякович Евдокия Семеновна

Бернякович Евдокия Семеновна

Место рождения

Романовщина, Мядельский район, Минская область

Дата рождения

Вычислено 1855

Дата смерти

25.02.1896 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1855

Отец: Бернякович Семён Петрович

Мать: Бернякович Раиса Иосифовна

Романовщина, Мядельский район, Минская область
Бракосочетание
09.06.1880

Муж: Бобрович Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
24.09.1882 ст.

Сын: Бобрович Алексей Иванович

Отец ребёнка: Бобрович Иван Алексеевич

Триданы, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
27.07.1885 ст.

Сын: Бобрович Николай Иванович

Отец ребёнка: Бобрович Иван Алексеевич

Триданы, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
03.03.1888 ст.

Дочь: Бобрович Елена Ивановна

Отец ребёнка: Бобрович Иван Алексеевич

Триданы, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
26.09.1889 ст.

Дочь: Бобрович Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Бобрович Иван Алексеевич

Триданы, Мядельский район, Минская область
Смерть
25.02.1896 ст.
Триданы, Мядельский район, Минская область
Похороны
26.02.1896 ст.
Триданы, Мядельский район, Минская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close