Бернякович Евдокия Семеновна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1855
Дата смерти25.02.1896 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1855
Бракосочетание
09.06.1880
Рождение ребёнка
24.09.1882 ст.
Сын: Бобрович Алексей Иванович
Отец ребёнка: Бобрович Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
27.07.1885 ст.
Сын: Бобрович Николай Иванович
Отец ребёнка: Бобрович Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
03.03.1888 ст.
Дочь: Бобрович Елена Ивановна
Отец ребёнка: Бобрович Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
26.09.1889 ст.
Дочь: Бобрович Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Бобрович Иван Алексеевич
Смерть
25.02.1896 ст.
Похороны
26.02.1896 ст.