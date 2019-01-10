Смокотова (Комова) Галина Николаевна
Место рожденияПоселок Некрасово
Дата рождения10.01.1951
Дата смерти31.10.2022
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1951
Отец: Комов Николай Сергеевич
Мать: Комова Лидия Васильевна
Поселок Некрасово
Рождение ребёнка
25.03.1970
Дочь: Парфененкова (Комова) Маргарита Васильевна
Отец ребёнка: не указан
поселок Некрасово
Бракосочетание
31.12.1971
Рождение ребёнка
06.04.1975
Дочь: Смокотова Елена Алексеевна
Отец ребёнка: Смокотов Алексей Александрович
Рождение ребёнка
26.02.1982
Дочь: Шувалова (Смокотова) Ирина Алексеевна
Отец ребёнка: Смокотов Алексей Александрович
Смерть
31.10.2022