Смокотова (Комова) Галина Николаевна 10.01.1951 — найти родственников по фамилии на Familio
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Смокотова (Комова) Галина Николаевна

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Место рождения

Поселок Некрасово

Дата рождения

10.01.1951

Дата смерти

31.10.2022

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1951

Отец: Комов Николай Сергеевич

Мать: Комова Лидия Васильевна

Поселок Некрасово
Рождение ребёнка
25.03.1970

Дочь: Парфененкова (Комова) Маргарита Васильевна

Отец ребёнка: не указан

поселок Некрасово
Бракосочетание
31.12.1971

Муж: Смокотов Алексей Александрович

Рождение ребёнка
06.04.1975

Дочь: Смокотова Елена Алексеевна

Отец ребёнка: Смокотов Алексей Александрович

Рождение ребёнка
26.02.1982

Дочь: Шувалова (Смокотова) Ирина Алексеевна

Отец ребёнка: Смокотов Алексей Александрович

Смерть
31.10.2022

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