Губина (Шадчина) Фекла Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губина (Шадчина) Фекла Ивановна

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Место рождения

Краснотуранский район

Дата рождения

Около 1908

Дата смерти

После 1930

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1908

Отец: Шадчин Иван Васильевич

Мать: Шадчина Аксинья Устиновна

Краснотуранский район
Бракосочетание
Около 1925

Муж: Губин Андрей

Рождение ребёнка
?.08.1926

Дочь: Дайнеко Лидия Андреевна

Отец ребёнка: Губин Андрей

Коммунар, Ширинский муниципальный район, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
03.11.1930

Сын: Губин Петр Андреевич

Отец ребёнка: Губин Андрей

Коммунар, Ширинский муниципальный район, Республика Хакасия
Смерть
После 1930
утонули при переправе
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