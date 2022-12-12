Губина (Шадчина) Фекла Ивановна
Место рожденияКраснотуранский район
Дата рожденияОколо 1908
Дата смертиПосле 1930
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1908
Отец: Шадчин Иван Васильевич
Краснотуранский район
Бракосочетание
Около 1925
Муж: Губин Андрей
Рождение ребёнка
?.08.1926
Дочь: Дайнеко Лидия Андреевна
Отец ребёнка: Губин Андрей
Рождение ребёнка
03.11.1930
Сын: Губин Петр Андреевич
Отец ребёнка: Губин Андрей
Смерть
После 1930
утонули при переправе