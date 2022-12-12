Кашшаф (Кашшафутдинов) Гази (Миргази) Султанович
Место рождения
Дата рождения15.04.1907
Дата смерти09.12.1975
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
15.04.1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
09.12.1975
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)