Кашшаф (Кашшафутдинов) Гази (Миргази) Султанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кашшаф (Кашшафутдинов) Гази (Миргази) Султанович

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Место рождения

Новоарсланбеково, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

15.04.1907

Дата смерти

09.12.1975

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
15.04.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Новоарсланбеково, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
09.12.1975
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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