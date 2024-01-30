Bach Aadi — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиBach Aadi

Bach Aadi

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.03.1941

Дата смерти

02.08.1993

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
1980

Жена: не указана

Смерть
02.08.1993
Похороны
10.08.1993

Мы используем куки для улучшения работы сайта.