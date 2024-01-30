Bach Aadi
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.03.1941
Дата смерти02.08.1993
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
1980
Жена: не указана
Смерть
02.08.1993
Похороны
10.08.1993