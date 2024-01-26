Пожидаева Галина
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.09.1958
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.07.1980
Сын: Пожидаев Александр Владимирович
Отец ребёнка: Пожидаев Владимир Юрьевич
Рождение ребёнка
19.05.1984
Дочь: Печенкина (Пожидаева) Анастасия Владимировна
Отец ребёнка: Пожидаев Владимир Юрьевич