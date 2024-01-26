Пожидаева Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пожидаева Галина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.09.1958

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пожидаев Владимир Юрьевич

Рождение ребёнка
03.07.1980

Сын: Пожидаев Александр Владимирович

Отец ребёнка: Пожидаев Владимир Юрьевич

Рождение ребёнка
19.05.1984

Дочь: Печенкина (Пожидаева) Анастасия Владимировна

Отец ребёнка: Пожидаев Владимир Юрьевич

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