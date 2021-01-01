Шибрин Александр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.05.1960
Дата смерти01.01.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1960
Рождение ребёнка
27.06.1987
Сын: Шибрин Павел Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
01.01.2021