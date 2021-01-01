Шибрин Александр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шибрин Александр Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.05.1960

Дата смерти

01.01.2021

Пол

Мужской

Отец

1939 г.р.

Мать

1936 г.р.

Жена

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Дети

1987 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1960

Отец: Шибрин Александр Иванович

Мать: Шибрина Надежда Михайловна

Рождение ребёнка
27.06.1987

Сын: Шибрин Павел Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
01.01.2021
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