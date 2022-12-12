Жилина (Ишкова) Фекла Филиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1751
Дата смерти1785
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1771
Сын: Жилин Василий Митрофанович
Отец ребёнка: Жилин Митрофан Яковлевич
Рождение ребёнка
1772
Сын: Жилин Зиновий Митрофанович
Отец ребёнка: Жилин Митрофан Яковлевич
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Ирина Митрофановна
Отец ребёнка: Жилин Митрофан Яковлевич
Рождение ребёнка
1787
Отец ребёнка: Жилин Митрофан Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акилина Митрофановна
Отец ребёнка: Жилин Митрофан Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фиона Митрофановна
Отец ребёнка: Жилин Митрофан Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1785