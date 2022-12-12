Жилина (Ишкова) Фекла Филиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖилина (Ишкова) Фекла Филиповна

Жилина (Ишкова) Фекла Филиповна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Дата смерти

1785

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1771

Сын: Жилин Василий Митрофанович

Отец ребёнка: Жилин Митрофан Яковлевич

Средние Апочки, Горшеченский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1772

Сын: Жилин Зиновий Митрофанович

Отец ребёнка: Жилин Митрофан Яковлевич

Средние Апочки, Горшеченский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Ирина Митрофановна

Отец ребёнка: Жилин Митрофан Яковлевич

Средние Апочки, Горшеченский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Жилин Петр Митрофанович

Отец ребёнка: Жилин Митрофан Яковлевич

Средние Апочки, Горшеченский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акилина Митрофановна

Отец ребёнка: Жилин Митрофан Яковлевич

Средние Апочки, Горшеченский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фиона Митрофановна

Отец ребёнка: Жилин Митрофан Яковлевич

Средние Апочки, Горшеченский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жилин Митрофан Яковлевич

Смерть
1785
Средние Апочки, Горшеченский муниципальный район, Курская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close