Логинов Александр Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛогинов Александр Дмитриевич

Логинов Александр Дмитриевич

avatar

Место рождения

Россия Ульяновская область Никольское на Черемшане

Дата рождения

22.12.1949

Дата смерти

20.07.1993

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1949

Отец: Логинов Дмитрий Петрович

Мать: Логинова Анастасия Яковлевна

Россия Ульяновская область Никольское на Черемшане
Награда
После 22.04.1970
Россия Архангельская область город Северодвинск
Орден Ленина
Награда
Около 1970
МЕДАЛЬ "За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина"
Бракосочетание
17.04.1971

Жена: Полысалва Галина Ивановна

Россия Архангельская область город Северодвинск
Рождение ребёнка
18.08.1971

Сын: Логинов Сергей Александрович

Мать ребёнка: Полысалва Галина Ивановна

Россия Архангельская область город Северодвинск
Развод
1976

Жена: Полысалва Галина Ивановна

Россия Архангельская область город Северодвинск
Работа или профессия
По ?.06.1993
164500 Россия Архангельская область город Северодвинск Главпочтамп
Водитель
Смерть
20.07.1993
Россия Архангельская область город Северодвинск
Причина смерти: Stroke | На даче под Архангельском
Похороны
1993
Россия Архангельская область город Северодвинск Миронова гора
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close