Логинов Александр Дмитриевич
Место рожденияРоссия Ульяновская область Никольское на Черемшане
Дата рождения22.12.1949
Дата смерти20.07.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1949
Россия Ульяновская область Никольское на Черемшане
Награда
После 22.04.1970
Россия Архангельская область город Северодвинск
Орден Ленина
Награда
Около 1970
МЕДАЛЬ "За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина"
Бракосочетание
17.04.1971
Россия Архангельская область город Северодвинск
Рождение ребёнка
18.08.1971
Сын: Логинов Сергей Александрович
Мать ребёнка: Полысалва Галина Ивановна
Россия Архангельская область город Северодвинск
Развод
1976
Россия Архангельская область город Северодвинск
Работа или профессия
По ?.06.1993
164500 Россия Архангельская область город Северодвинск Главпочтамп
Водитель
Смерть
20.07.1993
Россия Архангельская область город Северодвинск
Причина смерти: Stroke | На даче под Архангельском
Похороны
1993
Россия Архангельская область город Северодвинск Миронова гора