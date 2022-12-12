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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1881
Сын: Семисаженов Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Семисаженов Дмитрий
Россия, Пенза / Коннная Слобода Пензенской губ.
Рождение ребёнка
1883
Сын: Семисаженов Петр Дмитриевич
Отец ребёнка: Семисаженов Дмитрий
Россия, Пенза / Коннная Слобода Пензенской губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Дмитриевна
Отец ребёнка: Семисаженов Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Семисаженов Дмитрий
Смерть
Неизвестно