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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1881

Сын: Семисаженов Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Семисаженов Дмитрий

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Россия, Пенза / Коннная Слобода Пензенской губ.
Рождение ребёнка
1883

Сын: Семисаженов Петр Дмитриевич

Отец ребёнка: Семисаженов Дмитрий

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Россия, Пенза / Коннная Слобода Пензенской губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Дмитриевна

Отец ребёнка: Семисаженов Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семисаженов Алексей (?)

Отец ребёнка: Семисаженов Дмитрий

Смерть
Неизвестно
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