Игонин Игнат Романов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смерти1825
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
1774
Отец: Игонин Роман Андреев
Мать: Игонина Елена
ГАПО ф.60 оп.4 дела 170 РС 1811г д.Маматовка Шехонского, Смольково Бахметьевой, Евлашево Цетнер
Рождение ребёнка
1791
Сын: Игонин Иван Игнатьев
Мать ребёнка: не указана
ГАПО ф.60 оп.4 дела 170 РС 1811г д.Маматовка Шехонского, Смольково Бахметьевой, Евлашево Цетнер
Рождение ребёнка
1794
Мать ребёнка: не указана
ГАПО ф.60 оп.4 дела 170 РС 1811г д.Маматовка Шехонского, Смольково Бахметьевой, Евлашево Цетнер
Рождение ребёнка
1797
Мать ребёнка: не указана
ГАПО ф.60 оп.4 дела 170 РС 1811г д.Маматовка Шехонского, Смольково Бахметьевой, Евлашево Цетнер
Рождение ребёнка
1798
Мать ребёнка: не указана
ГАПО ф.60 оп.4 дела 170 РС 1811г д.Маматовка Шехонского, Смольково Бахметьевой, Евлашево Цетнер
Рождение ребёнка
1806
Мать ребёнка: не указана
ГАПО ф.60 оп.4 д. 240 РС 1858г с.Смольково Бахметьева и Миллер
Смерть
1825
ГАПО ф.60 оп.4 д. 292 РС 1834г с.Смольково Бахметьева и Миллер