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Игонин Игнат Романов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

1825

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Игонин Роман Андреев

Мать: Игонина Елена

ГАПО ф.60 оп.4 дела 170 РС 1811г д.Маматовка Шехонского, Смольково Бахметьевой, Евлашево Цетнер
Рождение ребёнка
1791

Сын: Игонин Иван Игнатьев

Мать ребёнка: не указана

Смольково, Лямбирский муниципальный район, Республика Мордовия
ГАПО ф.60 оп.4 дела 170 РС 1811г д.Маматовка Шехонского, Смольково Бахметьевой, Евлашево Цетнер
Рождение ребёнка
1794

Сын: Игонин Василий Игнатьев

Мать ребёнка: не указана

Смольково, Лямбирский муниципальный район, Республика Мордовия
ГАПО ф.60 оп.4 дела 170 РС 1811г д.Маматовка Шехонского, Смольково Бахметьевой, Евлашево Цетнер
Рождение ребёнка
1797

Сын: Игонин Николай Игнатьев

Мать ребёнка: не указана

Смольково, Лямбирский муниципальный район, Республика Мордовия
ГАПО ф.60 оп.4 дела 170 РС 1811г д.Маматовка Шехонского, Смольково Бахметьевой, Евлашево Цетнер
Рождение ребёнка
1798

Сын: Игонин Михаил Игнатьев

Мать ребёнка: не указана

Смольково, Лямбирский муниципальный район, Республика Мордовия
ГАПО ф.60 оп.4 дела 170 РС 1811г д.Маматовка Шехонского, Смольково Бахметьевой, Евлашево Цетнер
Рождение ребёнка
1806

Сын: Игонин Алексей Игнатьев

Мать ребёнка: не указана

Смольково, Лямбирский муниципальный район, Республика Мордовия
ГАПО ф.60 оп.4 д. 240 РС 1858г с.Смольково Бахметьева и Миллер
Смерть
1825
Смольково, Лямбирский муниципальный район, Республика Мордовия
ГАПО ф.60 оп.4 д. 292 РС 1834г с.Смольково Бахметьева и Миллер
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