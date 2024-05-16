Миловидова (Кедрина) Зинаида Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1884
Дата смертиОколо 1940
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.09.1903
Сын: Миловидов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Миловидов Николай Иванович
Владимирская обл., Муромский р-н, д. Санниково, СССР
Рождение ребёнка
1907
Дочь: (Миловидова) Антонина Николаевна
Отец ребёнка: Миловидов Николай Иванович
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Суслова (Миловидова) Мария Николаевна
Отец ребёнка: Миловидов Николай Иванович
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Галкина (Миловидова) Клавдия Николаевна
Отец ребёнка: Миловидов Николай Иванович
Рождение ребёнка
1920
Сын: Миловидов Анатолий Николаевич
Отец ребёнка: Миловидов Николай Иванович
с.Панфилово Муромского уезда
Смерть
Около 1940