Миловидова (Кедрина) Зинаида Ивановна Около 1884 — найти родственников по фамилии на Familio
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Миловидова (Кедрина) Зинаида Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1884

Дата смерти

Около 1940

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Миловидов Николай Иванович

Рождение ребёнка
16.09.1903

Сын: Миловидов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Миловидов Николай Иванович

Владимирская обл., Муромский р-н, д. Санниково, СССР
Рождение ребёнка
1907

Дочь: (Миловидова) Антонина Николаевна

Отец ребёнка: Миловидов Николай Иванович

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Суслова (Миловидова) Мария Николаевна

Отец ребёнка: Миловидов Николай Иванович

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Галкина (Миловидова) Клавдия Николаевна

Отец ребёнка: Миловидов Николай Иванович

Рождение ребёнка
1920

Сын: Миловидов Анатолий Николаевич

Отец ребёнка: Миловидов Николай Иванович

с.Панфилово Муромского уезда
Смерть
Около 1940

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