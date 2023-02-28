Даньшев Степан Агафонович
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Рождение ребёнка
1849
Сын: Даньшев Власий Степанович
Мать ребёнка: Даньшева Евпраксия Михайловна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Наталья Степановна
Мать ребёнка: Даньшева Евпраксия Михайловна
Рождение ребёнка
1852
Сын: Даньшев Афанасий Степанович
Мать ребёнка: Даньшева Евпраксия Михайловна
Рождение ребёнка
1855
Сын: Даньшев Степан Степанович
Мать ребёнка: Даньшева Евпраксия Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно