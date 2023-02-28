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Даньшев Степан Агафонович

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Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Самойлов Агафон Кузьмич

Мать: Самойлова Федора Ермолаевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Даньшев Власий Степанович

Мать ребёнка: Даньшева Евпраксия Михайловна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Наталья Степановна

Мать ребёнка: Даньшева Евпраксия Михайловна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Даньшев Афанасий Степанович

Мать ребёнка: Даньшева Евпраксия Михайловна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Даньшев Степан Степанович

Мать ребёнка: Даньшева Евпраксия Михайловна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Даньшева Евпраксия Михайловна

Смерть
Неизвестно
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