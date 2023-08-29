Нехорошев Евгений Маркович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нехорошев Евгений Маркович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.07.1895

Сын: Нехорошев Илья Евгеньевич

Мать ребёнка: Нехорошева Агрипина Филипповна

Шевели, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Место жительства
1895
Шевели, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Евгеньевна

Мать ребёнка: Нехорошева Агрипина Филипповна

Шевели, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нехорошева Агрипина Филипповна

Смерть
Неизвестно
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