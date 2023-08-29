Нехорошев Евгений Маркович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.07.1895
Сын: Нехорошев Илья Евгеньевич
Мать ребёнка: Нехорошева Агрипина Филипповна
Место жительства
1895
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Евгеньевна
Мать ребёнка: Нехорошева Агрипина Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно