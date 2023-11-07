Розум Валерий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Розум Валерий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Розум Анатолий Григорьевич

Мать: Розум Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Розум Валентина

Рождение ребёнка
09.02.1989

Сын: Розум Александр

Мать ребёнка: Розум Валентина

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
11.01.1994

Сын: Розум Ярослав

Мать ребёнка: Розум Валентина

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Смерть
Неизвестно

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