Розум Валерий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Розум Анатолий Григорьевич
Мать: Розум Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Розум Валентина
Рождение ребёнка
09.02.1989
Сын: Розум Александр
Мать ребёнка: Розум Валентина
Рождение ребёнка
11.01.1994
Сын: Розум Ярослав
Мать ребёнка: Розум Валентина
Смерть
Неизвестно