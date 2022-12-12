Белоногов Сергей Вячеславович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.02.1975
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1975
Рождение ребёнка
16.09.1996
Сын: Белоногов Андрей Сергеевич
Мать ребёнка: Белоногова Лариса Геннадьевна
Рождение ребёнка
13.04.2002
Мать ребёнка: Белоногова Лариса Геннадьевна
Рождение ребёнка
16.04.2012
Сын: Белоногов Никита Сергеевич
Мать ребёнка: Белоногова Лариса Геннадьевна
Бракосочетание
Неизвестно