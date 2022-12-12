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Белоногов Сергей Вячеславович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.02.1975

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1975

Отец: Белоногов Вячеслав Николаевич

Мать: Белоногова Людмила Николаевна

Рождение ребёнка
16.09.1996

Сын: Белоногов Андрей Сергеевич

Мать ребёнка: Белоногова Лариса Геннадьевна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
13.04.2002

Сын: Белоногов Илья Сергеевич

Мать ребёнка: Белоногова Лариса Геннадьевна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
16.04.2012

Сын: Белоногов Никита Сергеевич

Мать ребёнка: Белоногова Лариса Геннадьевна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белоногова Лариса Геннадьевна

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