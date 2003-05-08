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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.03.1912

Дата смерти

08.05.2003

Пол

Женский

Отец

1868 г.р.

Мать

1876 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1941 г.р.

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1912

Отец: ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
12.05.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
07.02.1941

Сын: ?

Отец ребёнка: ?

Смерть
08.05.2003
Похороны
Неизвестно
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