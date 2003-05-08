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Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.03.1912
Дата смерти
08.05.2003
Пол
Женский
Отец
?
1868 г.р.
Мать
?
1876 г.р.
Дети
Скрыто настройками приватности
?
1941 г.р.
Добавил:
АА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1912
Отец:
?
Мать:
?
Рождение ребёнка
12.05.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка:
?
Рождение ребёнка
07.02.1941
Сын:
?
Отец ребёнка:
?
Смерть
08.05.2003
Похороны
Неизвестно
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