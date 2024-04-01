Лукичев Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛукичев Павел

Лукичев Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.03.1919

Сын: Лукичев Евгений Павлович

Мать ребёнка: не указана

село Сытинка Лунинский район, Пензенская обл. Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лукичев Алексей Павлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лукичева Анна Павловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Лидия Павловна

Мать ребёнка: не указана

Упоминание
Неизвестно
Anton Selivanov Family Site | https://www.myheritage.com/person-1500006_1078504761_1078504761/крестьянин-павел-лукичев?lang=RU | Персона, добавленная подтверждением совпадения Smart Match
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close