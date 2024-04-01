Лукичев Павел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.03.1919
село Сытинка Лунинский район, Пензенская обл. Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лукичева Анна Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Лидия Павловна
Упоминание
Неизвестно
Anton Selivanov Family Site | https://www.myheritage.com/person-1500006_1078504761_1078504761/крестьянин-павел-лукичев?lang=RU | Персона, добавленная подтверждением совпадения Smart Match
Смерть
Неизвестно