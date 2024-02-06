Валова Катерина Петровна
Место рожденияВалова
Дата рождения1746
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: Пётр
Валова
Рождение ребёнка
1770
Сын: Валов Иван Иванович
Отец ребёнка: Валов Иван Михеевич
Рождение ребёнка
1771
Отец ребёнка: Валов Иван Михеевич
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Валова Агафья Ивановна
Отец ребёнка: Валов Иван Михеевич
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Валова Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Валов Иван Михеевич
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Валова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Валов Иван Михеевич
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Валова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Валов Иван Михеевич
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Валова Афанасия Ивановна
Отец ребёнка: Валов Иван Михеевич
Смерть
Неизвестно