Валова Катерина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВалова Катерина Петровна

Валова Катерина Петровна

Место рождения

Валова

Дата рождения

1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: Пётр

Мать: не указана

Валова
Рождение ребёнка
1770

Сын: Валов Иван Иванович

Отец ребёнка: Валов Иван Михеевич

Рождение ребёнка
1771

Сын: Валов Степан Иванович

Отец ребёнка: Валов Иван Михеевич

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Валова Агафья Ивановна

Отец ребёнка: Валов Иван Михеевич

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Валова Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Валов Иван Михеевич

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Валова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Валов Иван Михеевич

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Валова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Валов Иван Михеевич

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Валова Афанасия Ивановна

Отец ребёнка: Валов Иван Михеевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close