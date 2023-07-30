Стройкова Стефанида Фроловна 1904 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Стройкова Стефанида Фроловна

Автор
ИС
Свирин И.

женский, родилась 1904 ст., Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

умерла 1905 ст., Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Отец
Страйков Фрол Дмитриевич13.08.1856 ст. г.р.
Мать
Страйкова (Березина) Екатерина ИвановнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904 ст.

Отец: Страйков Фрол Дмитриевич

Мать: Страйкова (Березина) Екатерина Ивановна

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Смерть
1905 ст.
Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

от поноса

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