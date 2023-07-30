Стройкова Стефанида Фроловна
женский, родилась 1904 ст., Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
умерла 1905 ст., Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
ОтецСтрайков Фрол Дмитриевич13.08.1856 ст. г.р.
МатьСтрайкова (Березина) Екатерина ИвановнаНеизвестно г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1904 ст.
Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
1905 ст.
Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область