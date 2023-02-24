Костырев Владимир Фёдорович
мужской, родился Неизвестно
ОтецКостырев Фёдор ИвановичНеизвестно г.р.
МатьФедосья СергеевнаНеизвестно г.р.
Супруги
Вдовина Любовь МихайловнаНеизвестно г.р.
Дети
Костырева Ольга ВладимировнаНеизвестно г.р.
Костырева Татьяна ВладимировнаНеизвестно г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Костырев Фёдор Иванович
Мать: Федосья Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Костырева Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Вдовина Любовь Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Костырева Ольга Владимировна
Мать ребёнка: Вдовина Любовь Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно