Костырев Владимир Фёдорович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Костырев Владимир Фёдорович

Автор
ВК
Карамышев В.

мужской, родился Неизвестно

Отец
Костырев Фёдор ИвановичНеизвестно г.р.
Мать
Федосья СергеевнаНеизвестно г.р.
Супруги
Вдовина Любовь МихайловнаНеизвестно г.р.
Дети
Костырева Ольга ВладимировнаНеизвестно г.р.
Костырева Татьяна ВладимировнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Костырев Фёдор Иванович

Мать: Федосья Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Костырева Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Вдовина Любовь Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Костырева Ольга Владимировна

Мать ребёнка: Вдовина Любовь Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вдовина Любовь Михайловна

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