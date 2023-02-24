Костырев Владимир Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костырев Владимир Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Костырев Фёдор Иванович

Мать: Федосья Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Костырева Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Вдовина Любовь Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Костырева Ольга Владимировна

Мать ребёнка: Вдовина Любовь Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вдовина Любовь Михайловна

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