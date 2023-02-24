Костырев Владимир Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Костырев Фёдор Иванович
Мать: Федосья Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Костырева Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Вдовина Любовь Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Костырева Ольга Владимировна
Мать ребёнка: Вдовина Любовь Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно