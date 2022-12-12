Енговатова Марфа Трофимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Енговатова Марфа Трофимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1821 г.р.

Дети

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1841

Сын: Енговатов Тимофей Антонов

Отец ребёнка: Енговатов Антон Лукич

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Енговатова Аксинья Антонова

Отец ребёнка: Енговатов Антон Лукич

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Енговатов Антон Лукич

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
После 1858
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