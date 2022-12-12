Енговатова Марфа Трофимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1820
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1841
Сын: Енговатов Тимофей Антонов
Отец ребёнка: Енговатов Антон Лукич
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Енговатова Аксинья Антонова
Отец ребёнка: Енговатов Антон Лукич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1858