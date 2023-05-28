Кепиева Матрона Клементьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Кепиев Клементий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1833
Сын: Фадей Богданович
Отец ребёнка: не указан
незаконнорожденный
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Акулина Богдановна
Отец ребёнка: не указан
незаконнорожденная
Упоминание
30.07.1850
Смерть
Неизвестно