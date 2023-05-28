Кепиева Матрона Клементьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКепиева Матрона Клементьевна

Кепиева Матрона Клементьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Кепиев Клементий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Сын: Фадей Богданович

Отец ребёнка: не указан

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
незаконнорожденный
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Акулина Богдановна

Отец ребёнка: не указан

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
незаконнорожденная
Упоминание
30.07.1850
Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.