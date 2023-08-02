Дударова (Тулатова) Мадина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тулатов Мамсур (Паци)
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1918
Сын: Дударов Энвер
Отец ребёнка: Дударов Хамби Магометович
Рождение ребёнка
1919
Сын: Дударов Асланбек
Отец ребёнка: Дударов Хамби Магометович
Рождение ребёнка
1920
Сын: Дударов Инал
Отец ребёнка: Дударов Хамби Магометович