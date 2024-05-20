Не Известно не известно Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиНе Известно не известно

Не Известно не известно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1900 г.р.
1910 г.р.

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Castillo Feliz

Отец ребёнка: Castillo не известно

Olá, Cocle, Panama
Рождение ребёнка
03.12.1910

Дочь: Castillo Aquilina

Отец ребёнка: Castillo не известно

Coclé, Panama
Смерть
Неизвестно

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