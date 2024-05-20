Не Известно не известно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1900
Сын: Castillo Feliz
Отец ребёнка: Castillo не известно
Olá, Cocle, Panama
Рождение ребёнка
03.12.1910
Дочь: Castillo Aquilina
Отец ребёнка: Castillo не известно
Coclé, Panama
Смерть
Неизвестно