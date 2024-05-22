Кузиков Лука Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Кузиков Лука

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АВ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малышева (Кузикова) Зоя Лукинична

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузиков Павел Лукич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1897

Сын: Кузиков Константин Лукич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
10.06.1909

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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