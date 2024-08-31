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Ступаченко Клим Онисимович

Место рождения

Полтавская губерния

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Ступаченко Онисим Никитич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ступаченкова Дарья (?) Ивановна

Рождение ребёнка
1840

Дочь: (Ступаченкова) Матрона Климовна

Мать ребёнка: Ступаченкова Дарья (?) Ивановна

Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Ступаченкова) Агафья Климовна

Мать ребёнка: Ступаченкова Дарья (?) Ивановна

Смерть
Неизвестно

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