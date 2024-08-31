Ступаченко Клим Онисимович
Место рожденияПолтавская губерния
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Ступаченко Онисим Никитич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1840
Дочь: (Ступаченкова) Матрона Климовна
Мать ребёнка: Ступаченкова Дарья (?) Ивановна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Ступаченкова) Агафья Климовна
Мать ребёнка: Ступаченкова Дарья (?) Ивановна
Смерть
Неизвестно