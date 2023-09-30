Перес Бельидо Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перес Бельидо Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.02.1988

Пол

Мужской

Добавил:

EM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1988

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Перес Бельидо Марина Алексеевна

Рождение ребёнка
03.09.2007

Дочь: Перес Бельидо Николь Алексеевна

Мать ребёнка: Перес Бельидо Марина Алексеевна

Рождение ребёнка
29.02.2016

Дочь: Перес Бельидо Амели Алексеевна

Мать ребёнка: Перес Бельидо Марина Алексеевна

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