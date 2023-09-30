Перес Бельидо Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.02.1988
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1988
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.09.2007
Дочь: Перес Бельидо Николь Алексеевна
Мать ребёнка: Перес Бельидо Марина Алексеевна
Рождение ребёнка
29.02.2016
Дочь: Перес Бельидо Амели Алексеевна
Мать ребёнка: Перес Бельидо Марина Алексеевна