Гимранов Гарафеттин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гимранов Гарафеттин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гимранова (Мустафина) Адия Мувиновна

Рождение ребёнка
27.01.1963

Дочь: (Гимранова) Голия Гарафеттиновна

Мать ребёнка: Гимранова (Мустафина) Адия Мувиновна

Рождение ребёнка
11.03.1969

Дочь: Блюмхен (Гимранова) Гульнара Гарафеттиновна

Мать ребёнка: Гимранова (Мустафина) Адия Мувиновна

Смерть
Неизвестно

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