Гимранов Гарафеттин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.01.1963
Дочь: (Гимранова) Голия Гарафеттиновна
Мать ребёнка: Гимранова (Мустафина) Адия Мувиновна
Рождение ребёнка
11.03.1969
Дочь: Блюмхен (Гимранова) Гульнара Гарафеттиновна
Мать ребёнка: Гимранова (Мустафина) Адия Мувиновна
Смерть
Неизвестно