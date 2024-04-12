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Антип Иванов

Место рождения

Овсяники, Рузский, Московская область

Дата рождения

12.04.1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1780 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1809

Отец: Иван Агапов

Мать: Мария

Овсяники, Рузский, Московская область
ф.607, оп.1, д.1268 (1803, 1805, 1809) | Именные ведомости родившихся, бракосочетавшихся, умерших церкви Святителя и Чудотворца Николая села Лужки Рузкого уез...
Крещение
12.04.1809
Овсяники, Рузский, Московская область
Godparents:Восприемниками были того ж ведомства деревни Царева крестьянин Дмитрий Захаров и деревни Толбузина крестьянина Гаврилы Матвеева жена его Васса Родионова | Рузского уезда дер. Овсянникова
Смерть
Неизвестно
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