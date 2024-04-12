Антип Иванов
Место рождения
Дата рождения12.04.1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1809
Отец: Иван Агапов
Мать: Мария
ф.607, оп.1, д.1268 (1803, 1805, 1809) | Именные ведомости родившихся, бракосочетавшихся, умерших церкви Святителя и Чудотворца Николая села Лужки Рузкого уез...
Крещение
12.04.1809
Godparents:Восприемниками были того ж ведомства деревни Царева крестьянин Дмитрий Захаров и деревни Толбузина крестьянина Гаврилы Матвеева жена его Васса Родионова | Рузского уезда дер. Овсянникова
Смерть
Неизвестно