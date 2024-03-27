Козлов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлов Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ЯB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Козлов Яков

Мать: Козлова Варвара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козлов Эдуард

Мать ребёнка: Козлова (Беднова) Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Козлова (Беднова) Вера

Рождение ребёнка
1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Козлова (Беднова) Вера

Рождение ребёнка
29.04.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Козлова (Беднова) Вера

Смерть
Неизвестно

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