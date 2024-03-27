Козлов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Козлов Яков
Мать: Козлова Варвара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Козлов Эдуард
Мать ребёнка: Козлова (Беднова) Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
1943
Рождение ребёнка
29.04.1949
Смерть
Неизвестно