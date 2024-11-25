(Куроедова) Евдокия
женский, родилась 17.02.1902
умерла 1991
ОтецКуроедов Сергей1880 г.р.
Мать(Куроедова) ???1885 г.р.
Дети
(Поташева) Елена (Эля)02.04.1924 г.р.
(Поташева) Лидия30.08.1925 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1902
Отец: Куроедов Сергей
Мать: (Куроедова) ???
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.04.1924
Дочь: (Поташева) Елена (Эля)
Отец ребёнка: Поташев Андрей
Рождение ребёнка
30.08.1925
Дочь: (Поташева) Лидия
Отец ребёнка: Поташев Андрей
Смерть
1991