(Куроедова) Евдокия 17.02.1902 — найти родственников по фамилии на Familio

(Куроедова) Евдокия

Автор
ЮН
Нифатов Ю.

женский, родилась 17.02.1902

умерла 1991

Отец
Куроедов Сергей1880 г.р.
Мать
(Куроедова) ???1885 г.р.
Дети
(Поташева) Елена (Эля)02.04.1924 г.р.
(Поташева) Лидия30.08.1925 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1902

Отец: Куроедов Сергей

Мать: (Куроедова) ???

Работа или профессия
Неизвестно

уничтожение денежных знаков, вышедших из обращения

Рождение ребёнка
02.04.1924

Дочь: (Поташева) Елена (Эля)

Отец ребёнка: Поташев Андрей

Рождение ребёнка
30.08.1925

Дочь: (Поташева) Лидия

Отец ребёнка: Поташев Андрей

Смерть
1991

Мы используем куки для улучшения работы сайта.