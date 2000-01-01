(Долина) Фомаида Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Долина) Фомаида Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1857 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1891

Сын: Долин Федор Ефимович

Отец ребёнка: Долин Ефим Иванович

Рождение ребёнка
1893

Сын: Долин Василий Ефимович

Отец ребёнка: Долин Ефим Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долин Ефим Иванович

Место жительства
Неизвестно
Тобольская губерния, Ишимский уезд, Голышмановская волость, Скарединское общество, Гагарысова деревня
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