(Долина) Фомаида Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1891
Сын: Долин Федор Ефимович
Отец ребёнка: Долин Ефим Иванович
Рождение ребёнка
1893
Отец ребёнка: Долин Ефим Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Долин Ефим Иванович
Место жительства
Неизвестно
Тобольская губерния, Ишимский уезд, Голышмановская волость, Скарединское общество, Гагарысова деревня