Забелин Кузьма Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Забелин Кузьма Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.02.1912

Сын: Забелин Петр Кузьмич

Мать ребёнка: Забелина Марфа Степановна

Запись о рождении и крещении сделана в селе Владиславка Феодосийского уезда Таврической губернии.
Место жительства
1912 ст.
Березовец, Поныровский муниципальный район, Курская область
Крестьянин села Березовец Фатежского уезда Курской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Забелина Марфа Степановна

Смерть
Неизвестно
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