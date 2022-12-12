Забелин Кузьма Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.02.1912
Сын: Забелин Петр Кузьмич
Мать ребёнка: Забелина Марфа Степановна
Запись о рождении и крещении сделана в селе Владиславка Феодосийского уезда Таврической губернии.
Место жительства
1912 ст.
Березовец, Поныровский муниципальный район, Курская область
Крестьянин села Березовец Фатежского уезда Курской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно