Рек Петр Лаврентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
На 1885 год - уволенный в запас армии рядовой 52-го пехотного Виленского полка.
Бракосочетание
27.10.1885 ст.
Жена: Рек Матрона Ивановна
Рождение ребёнка
12.04.1886 ст.
Сын: Рек Георгий Петрович
Мать ребёнка: Рек Матрона Ивановна
Смерть
Неизвестно