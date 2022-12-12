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Рек Петр Лаврентьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1864 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

На 1885 год - уволенный в запас армии рядовой 52-го пехотного Виленского полка.
Бракосочетание
27.10.1885 ст.

Жена: Рек Матрона Ивановна

Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Рождение ребёнка
12.04.1886 ст.

Сын: Рек Георгий Петрович

Мать ребёнка: Рек Матрона Ивановна

Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Смерть
Неизвестно
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