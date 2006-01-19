Денисов Николай Григорьевич
Место рожденияОрловская обл, Шаблыкинский район, деревня Шаблыкино
Дата рождения05.10.1925
Дата смерти19.01.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1925
Орловская обл, Шаблыкинский район, деревня Шаблыкино
Рождение ребёнка
24.04.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Денисова Прасковья Васильевна
Россия
Смерть
19.01.2006
Москва
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Москва