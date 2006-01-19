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Денисов Николай Григорьевич

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Место рождения

Орловская обл, Шаблыкинский район, деревня Шаблыкино

Дата рождения

05.10.1925

Дата смерти

19.01.2006

Пол

Мужской

Отец

1896 г.р.

Мать

1902 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1925

Отец: Денисов Григорий Михайлович

Мать: Денисова Мария Васильевна

Орловская обл, Шаблыкинский район, деревня Шаблыкино
Рождение ребёнка
24.04.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Денисова Прасковья Васильевна

Россия
Смерть
19.01.2006
Москва
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Москва
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