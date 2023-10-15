Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1921

Сын: Чуприн Дмитрий

Отец ребёнка: Чупрына Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чупринов Серафим

Отец ребёнка: Чупрына Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чуприн Григорий

Отец ребёнка: Чупрына Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чуприн Иван

Отец ребёнка: Чупрына Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чуприна Мария

Отец ребёнка: Чупрына Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чуприна Александра

Отец ребёнка: Чупрына Андрей

Смерть
Неизвестно
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