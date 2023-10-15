Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1921
Сын: Чуприн Дмитрий
Отец ребёнка: Чупрына Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чупринов Серафим
Отец ребёнка: Чупрына Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чуприн Григорий
Отец ребёнка: Чупрына Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чуприн Иван
Отец ребёнка: Чупрына Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чуприна Мария
Отец ребёнка: Чупрына Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чуприна Александра
Отец ребёнка: Чупрына Андрей
Смерть
Неизвестно