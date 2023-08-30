Шматок (Титаренкова) Мария Илларионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Титаренков Илларион
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
29.05.1889
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Юрченко (Шматок) Домникия Мироновна
Отец ребёнка: Шматок Мирон Арестович
Рождение ребёнка
1897
Отец ребёнка: Шматок Мирон Арестович
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Шматок (Shmatok) Надежда Мироновна
Отец ребёнка: Шматок Мирон Арестович
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Шматок (Shmatok) Ольга Мироновна
Отец ребёнка: Шматок Мирон Арестович
Рождение ребёнка
1904
Отец ребёнка: Шматок Мирон Арестович
Рождение ребёнка
04.05.1906
Дочь: Шматок (Shmatok) Ирина Мироновна
Отец ребёнка: Шматок Мирон Арестович
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Шматок Мирон Арестович
Рождение ребёнка
12.04.1911
Дочь: Шматок (Shmatok) Анастасия Мироновна
Отец ребёнка: Шматок Мирон Арестович
Рождение ребёнка
12.04.1911
Дочь: Шматок (Shmatok) Александра Мироновна
Отец ребёнка: Шматок Мирон Арестович