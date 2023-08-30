Шматок (Титаренкова) Мария Илларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шматок (Титаренкова) Мария Илларионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Пол

Женский

Добавил:

МN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Титаренков Илларион

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
29.05.1889

Муж: Шматок Мирон Арестович

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Юрченко (Шматок) Домникия Мироновна

Отец ребёнка: Шматок Мирон Арестович

Белошицкая Слобода, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Шматок Илья Миронович

Отец ребёнка: Шматок Мирон Арестович

Белошицкая Слобода, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Шматок (Shmatok) Надежда Мироновна

Отец ребёнка: Шматок Мирон Арестович

Белошицкая Слобода, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Шматок (Shmatok) Ольга Мироновна

Отец ребёнка: Шматок Мирон Арестович

Белошицкая Слобода, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Шматок Сергей Миронович

Отец ребёнка: Шматок Мирон Арестович

Белошицкая Слобода, Чернігівська область
Рождение ребёнка
04.05.1906

Дочь: Шматок (Shmatok) Ирина Мироновна

Отец ребёнка: Шматок Мирон Арестович

Белошицкая Слобода, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Шматок Петр Миронович

Отец ребёнка: Шматок Мирон Арестович

Белошицкая Слобода, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.04.1911

Дочь: Шматок (Shmatok) Анастасия Мироновна

Отец ребёнка: Шматок Мирон Арестович

Рождение ребёнка
12.04.1911

Дочь: Шматок (Shmatok) Александра Мироновна

Отец ребёнка: Шматок Мирон Арестович

Белошицкая Слобода, Чернігівська область

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