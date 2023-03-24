Кузнецов (Савин) Василий (Валерий) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецов (Савин) Василий (Валерий)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1899 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кузнецов Алексей Федорович

Мать: Савина ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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