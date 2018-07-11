Кузнецова (Поттер) Эльма
Место рожденияг. Татарск, Новосибирской области
Дата рождения10.03.1936
Дата смерти11.07.2018
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1936
Отец: Поттер Иван Иванович
Мать: Поттер (Сирель) Паулина
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузнецов Юрий
Рождение ребёнка
12.01.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кузнецов Юрий
Смерть
11.07.2018