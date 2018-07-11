Кузнецова (Поттер) Эльма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Поттер) Эльма

Место рождения

г. Татарск, Новосибирской области

Дата рождения

10.03.1936

Дата смерти

11.07.2018

Пол

Женский

Отец

Мать

1902 г.р.

Муж

1932 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1936

Отец: Поттер Иван Иванович

Мать: Поттер (Сирель) Паулина

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Юрий

Рождение ребёнка
12.01.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузнецов Юрий

Смерть
11.07.2018

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