Жорин Никифор Никитин
Место рождения
Дата рождения01.06.1858 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1858 ст.
Отец: Никита Григорьев
Мать: Серафима Алексеевна
Бракосочетание
08.04.1879 ст.
Жена: Жорина Анна Викторова
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.07.1882 ст.
Сын: Жорин Александр Никифоров
Мать ребёнка: Жорина Анна Викторова
Рождение ребёнка
21.10.1883 ст.
Дочь: Жорина Людмила Никифорова
Мать ребёнка: Жорина Анна Викторова
Рождение ребёнка
11.05.1886 ст.
Дочь: Елена Никифорова
Мать ребёнка: Жорина Анна Викторова
Рождение ребёнка
20.06.1887 ст.
Сын: Жорин Иван Никифоров
Мать ребёнка: Жорина Анна Викторова
Рождение ребёнка
20.04.1893 ст.
Мать ребёнка: Жорина Анна Викторова
Смерть
Неизвестно