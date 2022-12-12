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Жорин Никифор Никитин

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Место рождения

Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

01.06.1858 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1858 ст.

Отец: Никита Григорьев

Мать: Серафима Алексеевна

Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
08.04.1879 ст.

Жена: Жорина Анна Викторова

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.07.1882 ст.

Сын: Жорин Александр Никифоров

Мать ребёнка: Жорина Анна Викторова

Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.10.1883 ст.

Дочь: Жорина Людмила Никифорова

Мать ребёнка: Жорина Анна Викторова

Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.05.1886 ст.

Дочь: Елена Никифорова

Мать ребёнка: Жорина Анна Викторова

Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.06.1887 ст.

Сын: Жорин Иван Никифоров

Мать ребёнка: Жорина Анна Викторова

Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.04.1893 ст.

Сын: Жорин Георгий Никифоров

Мать ребёнка: Жорина Анна Викторова

Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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