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Архипова Евдокия (Авдотка)

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Место рождения

деревня Стаховщина, Шумячский р-н, Смоленская обл. (на 1940)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Стаховщина, Шумячский р-н, Смоленская обл. (на 1940)
Рождение ребёнка
1895

Сын: Архипов Ефим Григорьевич

Отец ребёнка: Архипов Григорий

дер.Стаховщина
Рождение ребёнка
Вычислено 1900

Дочь: Желудова Прасковья Григорьевна

Отец ребёнка: Архипов Григорий

деревня Стаховщина, Шумячский р-н, Смоленская обл. (на 1940)
Рождение ребёнка
1904

Сын: Архипов Илья Григорьевич

Отец ребёнка: Архипов Григорий

дер.Стаховщина
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Архипов Гаврила Григорьевич

Отец ребёнка: Архипов Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Архипов Григорий Григорьевич

Отец ребёнка: Архипов Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Архипова Параска Григорьевна

Отец ребёнка: Архипов Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Архипова Матрена Григорьевна

Отец ребёнка: Архипов Григорий

Смерть
Неизвестно
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