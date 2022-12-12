Воронихин Андрей Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронихин Андрей Никифорович

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Место рождения

Усолье, город Березники, Пермский край

Дата рождения

1759

Дата смерти

1814

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Усолье, город Березники, Пермский край
Место жительства
С 1777
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
1814
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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