Воронихин Андрей Никифорович
Место рождения
Дата рождения1759
Дата смерти1814
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1777
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1814