Козьминых Людмила
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.12.1977
Сын: Воробьёв Вячеслав Викторович
Отец ребёнка: Воробьёв Виктор Васильевич
Рождение ребёнка
25.04.1986
Сын: Воробьёв Александр Викторович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мальшакова Ольга Викторовна
Отец ребёнка: Воробьёв Виктор Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно