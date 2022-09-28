Козьминых Людмила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козьминых Людмила

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.12.1977

Сын: Воробьёв Вячеслав Викторович

Отец ребёнка: Воробьёв Виктор Васильевич

Рождение ребёнка
25.04.1986

Сын: Воробьёв Александр Викторович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мальшакова Ольга Викторовна

Отец ребёнка: Воробьёв Виктор Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воробьёв Виктор Васильевич

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